Tragödie bei Schulfeier : Hüpfburg-Unglück mit vier toten Kindern erschüttert Australien

Bei einer Weihnachtsfeier an einer Schule wird eine aufblasbare Hüpfburg in Australien durch heftigen Wind in die Luft gewirbelt. Vier Kinder sterben.

Devonport | Die Zahl der toten Kinder nach einem schweren Hüpfburg-Unfall im australischen Bundesstaat Tasmanien ist auf vier gestiegen. Zwei weitere Schüler der Hillcrest Primary School im tasmanischen Devonport seien ihren schweren Verletzungen erlegen, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Polizei. Bei den Opfern handele es sich um zwei...

