"Happy New Year 2018" : Sydney begrüßt das falsche Jahr

Panne beim Jahreswechsel in Sydney: Die Organisatoren des Silvester-Feuerwerks ließen das Jahr 2018 nochmal aufleben.

von Maximilian Matthies

01. Januar 2019, 21:06 Uhr

Sydney | In Sydney soll es 2018 bleiben - das könnte zumindest die Botschaft der Organisatoren des Silvester-Feuerwerks in der australischen Metropole sein. Sie begrüßten zum Jahreswechsel das vergangene Jahr noch einmal.



Der Irrtum wurde sichtbar an einem Pfeiler einer Hafenbrücke, dort erstrahlten die Worte "Happy New Year 2018". Das Missgeschick verbreitete sich über Fotos in den sozialen Netzwerken, die auch für lustige Kommentare sorgten.

"2018 wird das längste Jahr jemals werden", stellte ein Twitter-Nutzer fest.





"Das nenne ich Recycling", schrieb ein anderer:

Einige hofften auch noch darauf, dass dieses 2018 besser würde als das andere:

Warum die Organisatoren des Silvester-Spektakels so am Jahr 2018 hingen, blieb ihr Geheimnis. Aber über ihr Missgeschick werden sie sicherlich auch noch in 2019 lachen können.