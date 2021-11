Vermisstenfall in Australien : Video: Mutmaßlich entführte Vierjährige wieder bei ihren Eltern

Australien bangte 18 Tage lang mit den Eltern der vermissten Cleo Smith. Die Vierjährige war nachts aus einem Zelt verschwunden. Am Mittwoch befreite die Polizei das Kind. Eine Kriminologin spricht von einem „Wunder“.

Macleod | Emotionale Szenen spielten sich am Mittwochmorgen in Australien ab, als die Nachricht durch das Land ging, dass die kleine Cleo Smith lebend aufgefunden wurde. Der amtierende Polizeikommissar von Westaustralien, Col Blanch, sagte in einem Radiointerview mit dem lokalen Sender „Perth Radio 6PR“, er habe „erfahrene Polizeibeamte vor Erleichterung weinen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.