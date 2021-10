Unfall : Auto fährt in Schülergruppe - Ein Mädchen stirbt

Ahnungslos gehen die Kinder zur Schule - als ein Auto in ihre Gruppe hineinfährt. Drei Schülerinnen werden schwer verletzt, eines der Mädchen stirbt später an den Folgen des Unfalls.

Witzenhausen | Vor einer Kindertagesstätte im Norden Hessens ist am Freitag eine Schülerin von einem Auto erfasst und getötet worden. Zwei weitere Mädchen wurden schwer verletzt. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, wie die Polizei in Eschwege mitteilte. Der Mann war in Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis aus zunächst ungeklärter Ursach...

