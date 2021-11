Notfälle : Auto rast in Straßenparade: Fünf Tote in den USA

Viele Familien mit Kindern bestaunen Musiker und Tänzer in einer vorweihnachtlichen Straßenparade, als plötzlich das Unvorstellbare passiert: Ein Geländewagen rast in die Menge.

Waukesha/Washington | Es sollte ein fröhlicher Nachmittag mit vorweihnachtlicher Stimmung werden und endete in einem Alptraum. In den USA ist am Sonntag ein Autofahrer mit einem Geländewagen in eine Straßenparade gerast und hat mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. Mindestens 48 Personen wurden verletzt, als der Wagen in die Menschenmenge in der US-Kleinstadt Wa...

