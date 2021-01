Bachelor 2021 : Denise Hersing flirtet mit Bachelor Niko: Wer ist die Frau wirklich?

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Denise Hersing. Und wer ist sie wirklich?

von Daniel Benedict und Julia Gödde-Polley

20. Januar 2021, 17:51 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

DENISE (24), FLUGBEGLEITERIN AUS BRAUNSCHWEIG

„Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem“

Das schreibt RTL:

Die Flugbegleiterin sorgt gerne für gute Laune. Sich selbst beschreibt sie als lebensfroh, offen und verpeilt – „allerdings auf charmante Art und Weise“. Schon früh morgens ist die 24-Jährige meist so gut gelaunt, dass sie zum Start in den Tag ein kleines Lied trällert. Das Genre ist egal: Denise kann von Deutsch-Rap bis Schlager zu jeder Musik feiern. Doch bei all der Unterhaltsamkeit sollten die anderen Frauen Denise nicht unterschätzen. Um den Bachelor von sich zu überzeugen, würde sie nämlich so gut wie alles tun. Nach drei Beziehungen, vielen Enttäuschungen und einem Jahr als Single sehnt sich die Niedersächsin danach, endlich den Richtigen zu finden.

Was heißt das wirklich?

„Chilliger Bro-Typ“? „Liebevolle Freundin“? Zwei Formulierungen, um zweimal dasselbe zu sagen: Denise will auf keinen Fall mit Niko ins Bett. Das könnte was Entlastendes haben, wäre es nicht mit einer Initiativ-Bewerbung als Ulknudel verbunden. Die Deutsch-Rap trällernde Flugbegleiterin ist unübersehbar entschlossen, selbst dann noch aufzufallen, wenn sie allein im Bild ist.

