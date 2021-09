Claus Weselsky als „Major Claus“ : Bahnstreik – jetzt sogar im Miniatur Wunderland

So ein Lokführerausstand kann auch ganz lustig sein. Das Wunderland schrumpft die Wut von Gewerkschaftern und Reisenden auf den Maßstab 1:87

Hamburg | Der Lokführerstreik hat das Miniatur Wunderland erreicht. Wie im richtigen Leben steht auch im Modelleisenbahn-Universum der Zugverkehr teilweise still. Vor allem aber zeigt die streiklustige Gewerkschaft GDL Flagge im Maßstab 1:87. So demonstriert eine Gruppe Lokführer auf einem Bahnsteig in Mesebach. GDL-Bundeschef Claus Weselsky stop...

