Bluttat bei Bayreuth : Ehepaar in Bayern getötet – Ermordet vom Freund der Tochter?

Ein Freund der ältesten Tochter soll ein Ehepaar in Bayern ermordet haben. Während der schrecklichen Tat waren alle vier minderjährigen Kinder im Haus anwesend.

Mistelbach | Der 18-Jährige, der ein Ehepaar in Oberfranken getötet haben soll, war nach Polizeiangaben mit der jugendlichen Tochter der Opfer zusammen. Er habe Kontakt zu der ältesten Tochter des Paares gepflegt und sei deswegen in der Nacht zum Sonntag in dem Haus gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ehepaar im Landkreis Bayreuth getötet Der junge...

