Identität noch unklar : Beim Spielen im Wald: Neun- und elfjährige Mädchen entdecken verweste Leiche

"Es sind Knochen menschlichen Ursprungs", sagte ein Polizeispreche. Die Identität der Leiche sei noch unklar.

