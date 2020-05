In Jimmy Fallon-Show : Ben Stiller teilt Erinnerungen an verstorbenen Vater Jerry

Wie war Jerry Stiller als Vater? Schauspieler Ben Stiller erzählt in der Show von Jimmy Fallon aus seiner Kindheit.

20. Mai 2020, 10:04 Uhr

Los Angeles | Schauspieler Ben Stiller (54) hat Erinnerungen an seinen kürzlich verstorbenen Vater Jerry Stiller (92) geteilt. Er sprach in der Show von Entertainer Jimmy Fallon über seine Kindheit und den verstorbenen Schauspieler. Zu dessen Humor sagte er, sein Vater haben niemanden absichtlich zum Lachen bringen wollen, er sei einfach er selbst gewesen.

Ben Stiller erzählt aus seiner Kindheit

Aus seiner Kindheit in New York City erzählte Stiller, dass sein Fahrrad gestohlen wurde als er 11 oder 12 Jahre alt war. Sein Vater sei dem Kind hinterher gerannt. Als er es eingeholt habe, habe sein Vater das Fahrrad aufgegeben und gesagt: "Wir lassen ihn das Fahrrad behalten. Er braucht es."



Jerry Stiller wurde in Deutschland vor allem durch seine Rolle als kauziger alter Schwiegervater Arthur Spooner in der Sitcom "King of Queens" (1998-2007) bekannt und war auch in der 90er-Jahre-Erfolgsserie "Seinfeld" häufig zu sehen. Dort verkörperte er den Exzentriker Frank Costanza.