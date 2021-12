Im Video angekündigt : Bericht: Bewaffneter Einbrecher wollte Queen ermorden

Der mittlerweile festgenommene Mann, der auf das Gelände des Schloss' Windsor eingedrungen war, wollte offenbar die Queen töten.

Windsor | Der bewaffnete Eindringling, der am ersten Weihnachtstag auf dem Gelände der Queen-Residenz Schloss Windsor festgenommen wurde, soll vorab in einem Video die geplante Ermordung von Königin Elizabeth II. (95) angekündigt haben. Die britische Polizei teilte mit, sie prüfe den Clip, den die Zeitung "The Sun" am Montag veröffentlichte. Der Buckingham-Pala...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.