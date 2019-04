Weiter Warten auf Nachwuchs : Weil er nicht will: Paarungs-Panne bei Berliner Pandabären

Wann gibt es endlich ein puscheliges Pandababy? Männchen Jiao Qing zeigt sich noch immer ziemlich sexfaul.

von Ankea Janßen

05. April 2019, 12:19 Uhr

Berlin | Die Erwartung an die beiden Riesenpandas ist groß: Seit Juli 2017 leben Weibchen Meng Meng und Jiao Quing im Berliner Tierpark, haben sich gut eingelebt und fühlen sich sichtlich wohl. Nur mit der Paarung will es noch nicht so recht klappen.

"Sie quiekt wie ein Schweinchen"

Zoo-Direktor Andreas Knieriem ist trotzdem guter Dinge: "Derzeit herrscht bei uns Alarm", kündigt er auf der Pressekonferenz am Freitag an. Als Beweis werden den anwesenden Journalisten Tonaufnahmen vorgespielt, die zeigen: Pandadame Meng Meng hat richtig Lust. "Sie quiekt wie ein Schweinchen, er hört sich an wie eine meckernde Ziege, beide finden sich offenbar attraktiv", so Knieriem. Auch Urinproben hätten einen gestiegenen Östrogen-Wert gezeigt.

Erstmals wurden die beiden Tiere deshalb auch zusammengelassen. Das Problem: Männchen Jiao Qing will nicht, schien sogar erstmal Angst vor dem willigen Weibchen gehabt zu haben. "Sie ist sehr herausfordernd, macht das wunderbar und legt sich flach hin wie eine Flunder", so Knieriem. "Aber beide sind noch jungfräulich und Jiao Quing ist noch ziemlich unerfahren und muss mehr Männlichkeit zeigen."

Nur 72 Stunden empfängnisbereit

Nach knapp 15 Minuten sei das Interesse zwischen den beiden Pandas schon wieder verschwunden gewesen. "Jetzt warten wir auf die nächste Analyse und werden dann entscheiden, ob wir sie wieder zusammenlassen."

Eine Paarung zwischen Pandas gestaltet sich allgemein sehr schwierig, da die Tiere ziemliche Sexmuffel sind. Die Bärin ist nur für einen kurzen Zeitraum im Frühjahr empfängnisbereit – gerade mal 72 Stunden lang. Trotzdem will der Berliner Zoo weiterhin von einer künstlichen Besamung absehen und die natürliche Befruchtung vorziehen. "Es bleibt spannend", so Knieriem.