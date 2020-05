Konkurrent des US-Präsidenten : Biden nach Trumps Masken-Stichelei: „Er ist ein absoluter Idiot“

Zwischen dem US-Präsidenten und seinem Herausforderer Joe Biden geht es in letzter Zeit alles andere als freundlich zu.

von afp

27. Mai 2020, 14:42 Uhr

Washington | Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Präsident Donald Trump einen "absoluten Idioten" genannt, weil dieser sich über Bidens Gesichtsmaske lustig gemacht hatte. Biden und Trump hatten am Montag beide an Gedenkveranstaltungen für Kriegsgefallene teilgenommen – Biden trug eine Maske, Trump verzichtete wie üblich darauf. Im Onlinedienst Twitter teilte Trump anschließend einen Tweet eines anderen Nutzers mit einem Foto von Biden mit schwarzer Gesichtsmaske und einem hämischen Kommentar.





Biden wirft Trump "Macho-Gehabe" vor

Biden sagte am Dienstag in einem CNN-Interview über Trump: "Er ist ein Idiot, ein absoluter Idiot, so zu reden." Auf der ganzen Welt rieten Ärzte dazu, zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Biden warf Trump "Macho-Gehabe" vor, mit dem er Menschenleben aufs Spiel setze.

Trump sagte wiederum, er könne nicht verstehen, warum Biden im Freien unter "perfekten Bedingungen" und bei "perfektem Wetter" eine Maske trage. "Darum fand ich es sehr ungewöhnlich, dass er eine anhatte", sagte Trump in Weißen Haus.

Trump in der Öffentlichkeit immer ohne Maske

Trotz der Empfehlung seiner Regierung, Masken zu tragen, zeigt sich der US-Präsident in der Öffentlichkeit nie mit Mund-Nasen-Schutz. Selbst bei einem Besuch in einer Fabrik für Atemschutzmasken im Bundesstaat Arizona trug Trump Anfang Mai keine Maske. Als Grund für seine Abneigung gegen Masken sagte er einmal, sie passten nicht zu seinem Selbstverständnis als Präsident einer Weltmacht.

Biden hatte sich bei dem Auftritt am Montag zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen Mitte März wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Dienstag änderte er sein Profil-Foto bei Twitter: Er ist darauf nun mit schwarzer Maske und Sonnenbrille zu sehen. Mit 77 beziehungsweise 73 Jahren gehören Biden und Trump beide zur Corona-Risikogruppe.