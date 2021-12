Unwetter : Biden ruft Amerikaner nach Tornados zur Geschlossenheit auf

„Wir werden das gemeinsam durchstehen“: Die Worte von US-Präsident Joe Biden zu den tödlichen Tornados rufen die Amerikaner zur Geschlossenheit auf. Er bete für die Betroffenen.

Mayfield | Nach den tödlichen Tornados in den USA hat US-Präsident Joe Biden den betroffenen Bundesstaaten uneingeschränkte Hilfe zugesagt und die Amerikaner zur Geschlossenheit aufgerufen. „Ich verspreche Ihnen, was auch immer benötigt wird, die Bundesregierung wird einen Weg finden, es zu liefern“, sagte Biden am Samstag in Wilmington im Bundesstaat Delawar...

