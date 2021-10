Gesundheit : Bill Clinton nach Krankenhausaufenthalt wieder zuhause

Der ehemalige US-Präsident hat sich via Twitter gemeldet. In einer Videobotschaft kündigt er seine Pläne für die Zukunft nach überstandener Krankheit an.

Washington | Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hat sich nach einem Krankenhausaufenthalt per Videobotschaft auf Twitter gemeldet. „Ich bin froh, zuhause zu sein“, sagte der 75-Jährige in dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Clip. Er sei berührt gewesen von der Unterstützung. Mittlerweile befinde er sich auf dem Weg der Besserung, er wolle aber „all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.