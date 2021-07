Mitten in der Nacht : Nach tödlichem Bootsunfall auf dem Gardasee: Gesuchter Deutscher stellt sich

Es klingt fast wie im Film: Mitten in der Nacht stellt sich ein mit Haftbefehl gesuchter Mann an der Grenze zu Italien der Polizei. Er soll bei einem tödlichen Unfall auf dem Gardasee ein Motorboot gesteuert haben.

Brescia/Brenner | Mitten in der Nacht passiert ein Auto mit dem Verdächtigen die Grenze zwischen Österreich und Italien. In Südtirol will sich der 52-Jährige aus Deutschland den italienischen Behörden stellen. Die hatten in der Folge eines tödlichen Bootsunfalls auf dem Gardasee per europäischem Haftbefehl nach ihm gefahndet. Dem Münchener wird vorgeworfen, vor etwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.