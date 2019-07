Nach Vorfällen mit Autokonvois : Clan-Hochzeit in NRW: Polizei kassiert Messer und Elektroschocker ein

In Bottrop in NRW stattet die Polizei einer Clan-Hochzeit einen größeren Besuch ab. Die Beamten kontrollieren 456 Gäste.

von afp

04. Juli 2019, 12:37 Uhr

Bottrop | Mit einem Großaufgebot hat die Polizei im Ruhrgebiet hunderte Gäste einer Hochzeitsfeier kontrolliert. Grund für den Einsatz in der Nacht zum Donnerstag waren Hinweise auf mögliche Störungen oder Straftaten durch Angehörige verschiedener Familienclans, wie die Polizei in Recklinghausen mitteilte. Demnach wurden 456 Menschen und 186 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei per Haftbefehl gesuchte Menschen wurden festgenommen.

Fahrzeugkonvois und Schüsse in die Luft

Zudem beschlagnahmten die Beamten zwei Baseballschläger, vier Messer und einen Elektroschocker. Auch die Anreise von Angehörigen der Clanfamilien zu der Feier in Bottrop wurde überwacht – Grund waren eine Vielzahl von Vorfällen in den vergangenen Wochen, bei denen Feiernde Fahrzeugkonvois gebildet und Schüsse in die Luft abgegeben hatten. Solche Zwischenfälle gab es bei der Hochzeitsfeier in Bottrop jedoch nicht.

