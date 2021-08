Extremwetter : Brände in der Türkei - deutsch-türkisches Paar gestorben

Die Brände in der Türkei fordern immer mehr Todesopfer. Etliche Regionen wurden evakuiert, viele Dörfer und Landstriche wurden von den Flammen zerstört.

Istanbul | Die weiterhin wütenden Waldbrände in der Türkei haben bisher acht Menschen getötet - unter den Todesopfern ist türkischen Medienberichten zufolge auch ein deutsch-türkisches Ehepaar. Der Mann und die Frau seien leblos auf einem Weg in der Nähe ihres Hauses in Manavgat in der Region Antalya gefunden worden, schrieb die regierungsnahe türkische Nachr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.