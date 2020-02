Vorfall in NRW : Bräutigam lässt Hochzeitsanzug im Zug liegen – Bundespolizei hilft

Auf dem Weg zu seiner Hochzeit hat ein 36-jähriger Mann seinen Anzug in der Gepäckablage vergessen.

von dpa

03. Februar 2020, 10:23 Uhr

Die Bundespolizei in Hamm hat einem Bräutigam seinen im Zug liegengelassenen Hochzeitsanzug zurückgebracht und damit dessen Trauung gerettet. Der 36-Jährige habe die Garderobe auf dem Weg von Karlsruhe zu seiner Hochzeit in Hamm in der Gepäckablage vergessen, erklärte die Polizei am Montag. In seiner Verzweiflung habe der Mann die Beamten am Sonntagabend um Hilfe gebeten, "da er sich sonst nicht bei seiner Braut sehen lassen dürfe", wie es hieß.

Schnellen Rücktransport organisiert

Die Bundespolizisten kontaktierten den Zugchef, der den Dress des Mannes fand und in Hannover Mitarbeitern der Deutschen Bahn übergab. Noch am Sonntag sei der Rücktransport organisiert worden. "Den Anzug dürfte der Mann mittlerweile zurückhaben", sagte ein Sprecher der Bundespolizei.