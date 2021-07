Tierquäler in England gefasst : Neun Samtpfötchen getötet: Katzenmörder muss lange Zeit ins Gefängnis

Neun Katzen getötet, sieben weitere teils schwer verletzt: Für seine Taten muss der "Katzenmörder von Brighton" eine lange Haftstrafe antreten. Im Gerichtsverfahren kamen die betroffenen Katzenbesitzer zu Wort.

Brighton and Hove | Es sind eindrückliche Schilderungen, mit denen Katzenbesitzer vor Gericht den Mord an ihren Haustieren beklagt haben. "Er wurde immer schwächer, und als ich ihn hochhob, spritzte Blut aus einer Wunde", erinnerte sich Tina Randall an den Moment, als sie ihre Katze Gideon fand. Für diesen Angriff verantwortlich: Ein 54 Jahre alter Mann aus dem südenglis...

