Dokumentation : „Britney vs Spears“ - Trailer zu neuer Netflix-Doku

„Keine Geheimnisse mehr“: Noch in diesem Monat geht die neue Doku um den Vormundschaftsprozess von Britney Spears auf den Draht.

Los Angeles | Eine Woche vor der nächsten Anhörung von Popstar Britney Spears hat der Streaming-Dienst Netflix einen Trailer zur neuen Dokumentation „Britney vs Spears“ über den Vormundschaftsprozess veröffentlicht. „Keine Geheimnisse mehr. Kein Schweigen“, heißt es in dem Clip. Die Dokumentation soll demnach am 28. September erscheinen. Regisseurin ist Erin Lee...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.