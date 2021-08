Sämtliche Pflanzen entfernt : Kahl gefressen: Diese Stadt kapituliert vor dem Buchsbaumzünsler

Hobbygärtner ärgern sich in diesen Wochen über eine Raupe: Der Buchsbaumzünsler frisst sich an ihren sorgsam gehegten Buchsbäumen satt. Eine Stadt in NRW hat dasselbe Problem – und zieht nun die Reißleine.

Bad Oeynhausen | Wer ihn einmal im Garten hat, muss einen langen Atem beweisen – oder mit radikalen Mitteln vorgehen: Der Buchsbaumzünsler ist ein Schmetterling mit weißen Flügeln und dunklem Rand, der vor ungefähr 15 Jahren aus Ostasien nach Europa kam und wahrscheinlich über Pflanzenimporte eingeschleppt wurde. In Niedersachsen wurde er in einzelnen Regionen zum ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.