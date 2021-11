Umfrage : Bundesbürger schwärmen für Atmosphäre der Weihnachtsmärkte

Was mögen die Menschen an den Weihnachtsmärkten? Ganz oben steht „die Atmosphäre“, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergab. Das Angebot an Waren zieht am wenigsten.

Berlin | Die Atmosphäre, die Stände, die Dekorationen, die Lichter, der Duft: Das sind die Dinge, die den Bundesbürgern auf den vielen Weihnachtsmärkten im Lande mit Abstand am liebsten sind. 74 Prozent mögen besonders „die Atmosphäre“, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. 62 Prozent nennen d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.