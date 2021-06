Todesstrafe in Arizona : US-Bundesstaat will „Zyklon B“ für Hinrichtungen nutzen

Wegen Komplikationen bei vorherigen Hinrichtungen im US-Bundesstaat Arizona, sucht der Staat nun nach alternativen Methoden zur Durchführung der Todesstrafe.

Arizona | Laut eines Berichts des "The Guardian" prüft der amerikanische Bundesstaat Arizona momentan, ob Hinrichtungen wieder in einer Gaskammer durchgeführt werden sollen. Dabei soll Cyanwasserstoff, besser bekannt als Blausäure eingesetzt werden. Dasselbe Gas wurde als "Zyklon B" in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten eingesetzt, um den industriel...

