RKI-Zahlen : Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf über 30

Die Ansteckungsfähigkeit der Delta-Variante des Coronavirus wird mit Windpocken verglichen. Amtsärzte sprechen von Ansteckungen im Vorbeigehen. Die Infektionszahlen schießen in einigen Städten hoch.

Berlin | Binnen einer Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Deutschland um rund ein Drittel auf nun 30,1 erhöht. Am zweiten Tag in Folge meldeten die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) deutlich mehr als 5000 Neuinfektionen. Am Freitag waren es laut RKI-Dashboard (Stand 03.59 Uhr) 5578, nach 5638 am Vortag, die höchst...

