Studie : CO2-Ausstoß wegen Corona-Beschränkungen weltweit gesunken

Doch Forscher warnen, dass diese Entwicklung langfristig wohl nur wenig Einfluss haben wird.

von afp

20. Mai 2020, 07:07 Uhr

Norwich | Durch die wegen des Coronavirus erlassenen Ausgangssperren und Beschränkungen könnte der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in diesem Jahr einer Studie zufolge insgesamt um bis zu sieben Prozent sinken. Anfang April hätten die CO2-Emissionen weltweit 17 Prozent unter den Werten des Vorjahres gelegen, heißt es in einer am Dienstag in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" veröffentlichten Studie. Darin warnen die Forscher zugleich, dass die jetzige Entwicklung langfristig wohl wenig Einfluss auf die Klimaerwärmung haben werde.

Zum Thema:

Rückgang wohl nicht von langer Dauer

Der Studie zufolge gehen rund zwei Drittel der aktuellen Abnahme des CO2-Ausstoßes auf China, die USA, die Europäische Union und Indien zurück. Sollte es bis zum Jahresende weltweit weiter Einschränkungen wegen des Coronavirus geben, dann werde auf das Jahr gerechnet der CO2-Ausstoß um sieben Prozent sinken.

Allerdings werde die Entwicklung langfristig vermutlich keinen großen Einfluss auf den Klimawandel haben, sagte Studienleiterin Corinne Le Quéré von der britischen University of East Anglia. "Der Rückgang ist vermutlich temporär, weil es keine strukturellen Änderungen in den Wirtschafts-, Transport- und Energiesystemen gibt."