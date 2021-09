Webportale informieren Urlauber : Camping in den Herbstferien: So finden Sie noch freie Plätze

Die Herbstferien stehen schon fast wieder vor der Tür. Wer noch einen Platz auf einem Campingplatz erwischen möchte, kann sich auf zwei Reiseportalen darüber informieren.

Hamburg | In den vergangenen Tagen konnte man in Deutschland noch einmal eine kurze Rückkehr des Sommers genießen. Die Temperaturen stiegen noch einmal über die 25 Grad-Marke an. So langsam wird es nun nicht nur kalendarisch herbstlicher. Für Camping-Fans jedoch kein Problem, der Herbst ist für viele Camper eine tolle Zeit, um noch einmal sein Wohnmobil, Wohnwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.