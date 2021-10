Gesundheitliche Probleme : Céline Dion sagt Auftritte in Las Vegas bis Februar ab

Céline Dion hat viele Jahre auf der Show-Bühne in Las Vegas verbracht. Nun plante die kanadische Sängerin eine neue Show, doch die Gesundheit spielt nicht mit. Der Star muss einen Rückzieher machen.

Las Vegas | Die Sängerin Céline Dion (53, „My Heart Will Go On“) hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt. „Schwere und anhaltenden Muskelkrämpfe“ würden die Sängerin daran hindern, auf der Bühne zu stehen, hieß es am Dienstag auf ihrer Webseite. Sie werde von ihrem Ärzteteam behandelt, sei aber derzeit nicht in der Lage, an den Prob...

