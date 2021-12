In Schleswig-Holstein : Chefarzt soll gefälschten Impfpass benutzt haben und erkrankte an Corona

Ein Chefarzt des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) im schleswig-holsteinischen Neumünster soll einen gefälschten Impfpass benutzt haben. Die Klinik erstattet Anzeige.

Neumünster | Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus sind bei zwei Mitarbeitern gefälschte Impfpässe aufgetaucht. In welchen Bereichen diese tätig waren, gab das FEK nicht bekannt. Nach Informationen des Holsteinischen Couriers in Neumünster handelt es sich bei einer Person um einen Chefarzt, dessen gefälschtes Dokument aufgeflogen sein soll, als er selbst schwerer an Coro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.