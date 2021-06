Kernkraftwerk in Taishan : Sorge um AKW-Panne in China

In einem chinesischen Atomkraftwerk sind bei der Kernspaltung erzeugte Edelgase in die Atmosphäre ausgetreten. Der beteiligte französische AKW-Bauer Framatome wandte sich bereits hilfesuchend an die USA.

Taishan | Der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF) hat den Vorfall in einem Kernkraftwerk in China relativiert, an dessen Bau er beteiligt war. Der chinesische Betreiber des AKW in Taishan in Südchina habe "innerhalb der von der chinesischen Sicherheitsbehörde definierten Grenzwerte" kontrolliert Edelgase in die Atmosphäre abgegeben, sagte ei...

