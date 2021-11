Alternde Bevölkerung : Chinas Geburtenrate fällt auf niedrigsten Stand seit 1978

Nach Jahrzehnten der Ein-Kind-Politik altert China rapide. Unerwartet wenige Babys werden geboren. Wohnraum, Ausbildung, Arztbesuche sind jungen Leuten zu teuer. Wie stark wirkt sich dann noch Corona aus?

Peking | Die Geburtenrate in China ist auf den niedrigsten Stand seit dem Ende der 1970er Jahre gefallen. Den Rückgang der Geburten um 18 Prozent auf zwölf Millionen im vergangenen Jahr erklärte das Statistikamt am Dienstag in Peking auch vage mit der Corona-Pandemie. Doch sehen Experten die hohen Kosten für Wohnraum, Bildung und Gesundheit in China und die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.