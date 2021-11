Comedy Wildlife Award 2021 : Zum Ablachen: Die lustigsten Tierbilder des Jahres

Beim Comedy Wildlife Award 2021 sind erneut die lustigsten und schrägsten Bilder von Tieren aus freier Wildbahn ausgezeichnet worden.

London | Elefanten, die nur so durch die Gegend stolpern, tanzende Kängurus oder männliche Affen in einer unangenehmen Position für ihre "weichen Teile". Tiere in freier Wildbahn haben manchmal eine unfreiwillige Komik an sich. Solche Momente, die von Fotografen festgehalten wurden, werden bei den "Comedy Wildlife Awards" jährlich gekürt. Auch interessant: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.