Studien laufen : Corona-Impfungen: Wann werden Kinder und Jugendliche geimpft?

Bis zum Herbst hat die Regierung Aussicht auf ein flächendeckendes Impfangebot gegeben. Eine Gruppe bleibt außen vor.

Berlin | Während die Impfungen der über 80-Jährigen in Deutschland in vollem Gange sind und die Bundesregierung bis Herbst 2021 ein flächendeckendes Impfangebot für Bürger in Aussicht gestellt hat, bleiben Kinder und Jugendliche zunächst außen vor. Und das, obwo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.