17 Corona-Tote in einer Einrichtung : Dieses Bundesland verhängt Aufnahmestopp für Pflegeheime

17 Menschen sterben in einem Pflegeheim an Covid-19 – das betroffene Bundesland zieht jetzt die Notbremse.

von dpa

30. März 2020, 16:34 Uhr

Hannover | Nach dem Tod mehrerer mit dem Coronavirus infizierter Pflegebedürftiger in Wolfsburg hat das Land Niedersachsen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime angeordnet. Ausnahmen gebe es nur, wenn eine 14-tägige Quarantäne für neue Bewohner gewährleistet sei, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. In Wolfsburg sind 17 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, wie die Stadt am Montag mitteilte. Auch ein Altenheim in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg kämpft mit Infektionen.

Die SPD-Politikerin appellierte an Angehörige, auf Besuche älterer Angehöriger zu verzichten. „Bitte besuchen Sie Ihre Lieben nicht. Damit schützen Sie nicht nur Ihre eigene Mutter oder Ihren eigenen Vater, sondern alle.“ Es gebe viele Hinweise, dass die Besuchsverbote für Alters- und Pflegeheime nicht beachtet worden seien.

Mehr zum Thema:

Bei den meisten Opfern des Hanns-Lilje-Heims in Wolfsburg seien vor dem Tod keine Covid-19-Symptome aufgetreten. Reimann sprach von 15 Toten in Wolfsburg. Es sei jedoch damit zu rechnen, dass die Zahl noch steige. Im Hanns-Lilje-Heim lebten 165 Menschen.

dpa/Peter Steffen





In Wildeshausen hätten Tests bestätigt, dass 23 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 17 Mitarbeiter eines Altenheims mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert seien, teilte der Landkreis Oldenburg mit. Das Gesundheitsamt habe alle 51 Bewohner und 44 Mitarbeiter getestet, nachdem ein 89-Jähriger mit schweren Vorerkrankungen und Coronavirus-Infektion gestorben sei. Bei allen Erkrankten in der Seniorenresidenz seien bislang milde Verläufe festgestellt worden.

Virus nicht erst vor kurzem in das Heim eingeschleppt

Das Ausmaß der Erkrankungen deute darauf hin, dass das Virus nicht erst vor kurzem in das Heim eingeschleppt worden sei. Die infizierten Bewohner bleiben den Angaben zufolge für zwei Wochen in ihren Zimmern und werden von ebenfalls positiv getesteten Mitarbeitern versorgt – strikt getrennt von negativ getesteten Bewohnern, die in Einzelzimmern untergebracht seien und von negativ getesteten Mitarbeitern versorgt würden. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontaktpersonen der Infizierten.

„Es ist eine fürchterliche Entwicklung“, betonte Carsten Harings (parteilos), Landrat des Landkreises Oldenburg. Dies zeige „auf brutale Weise“, wie wichtig die Beschränkungen wie Betretungsverbot oder auch Kontaktverbote seien.