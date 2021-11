Pandemie : Corona holt Weihnachtsmärkte womöglich auch 2021 ein

Sachsens Regierungschef malt den Teufel an die Wand: Die einen trinken Glühwein und in den Krankenhäusern ist wegen Corona alles am Ende. Er fordert, Weihnachtsmärkte erneut abzusagen.

Berlin | Alle Jahre wieder: Weihachtsmarktabsage? Während in Köln am 11.11. Massen in den Karneval schunkelten, Hunderttausende zum Martinszug oder Martinsgans-Essen gingen und zum Beispiel in Duisburg Leute schon Glühwein auf dem soeben eröffneten 2G-Weihnachtsmarkt schlürften, bangen am Donnerstag Tausende Schaustellerfamilien um ihre Existenz. Sie sehen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.