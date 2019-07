Couchtisch aus Glas auf dem Dach : Smart zum Transporter umfunktioniert – Möbel mit Hand festgehalten

Das Möbel nur mit der Hand festzuhalten, ist eine besonders schlechte Idee.

von Christian Ströhl

16. Juli 2019, 12:28 Uhr

Wörrstadt | Ein 66-Jähriger hat seinen Couchtisch auf einer viel befahrenen Bundesstraße transportiert - auf dem Dach seines Smarts, gesichert mit einer durchs Seitenfenster gestreckten Hand. "Sowas haben wir noch nicht gesehen, das hat Seltenheitswert", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag über den Vorfall in Rheinland-Pfalz.

Polizei Wörrstadt

"Wie soll ich das sonst machen?"

Der Kleinwagen war den Beamten am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 420 bei Wörrstadt in der Nähe von Mainz aufgefallen. Aus dem Kofferraum hätten zwei rustikale Schranktüren herausgeragt, auf dem Dach sei der Tisch gewesen – nicht etwa durch auf einem Dachgepäckträger verzurrt, sondern nur auf einer Wolldecke abgelegt. Der Fahrer sei allein unterwegs gewesen und habe während der Fahrt mit der linken Hand den Tisch gesichert, sagte ein Sprecher. Der sei wohl auch nur deswegen nicht heruntergefallen, weil er recht schwer sei.

Der Fahrer sei sich keiner Schuld bewusst gewesen, sagte der Sprecher. "Wie soll ich es denn sonst machen?", habe er gefragt. Er habe den Tisch abladen müssen und ein Bußgeld bekommen.