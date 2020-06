Nach Beteiligung der Bundesregierung : CureVac erhält Genehmigung für klinische Corona-Impfstoffstudie

In Deutschland beginnt eine weitere klinische Studie für einen Corona-Impfstoff.

von afp

17. Juni 2020, 11:21 Uhr

Tübingen | Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat in Deutschland die Genehmigung für eine klinische Studie mit einem potenziellen Corona-Impfstoff erhalten. Das teilte das zuständige Paul-Ehrlich-Institut des Bundes am Mittwoch in Langen mit. Erst vor zwei Tagen hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, sich über die staatliche KfW-Bank mit 300 Millionen Euro an CureVac zu beteiligen.

