Kaum Bewerber in Bremen : DSDS vor dem Aus? Dieter Bohlen äußert sich zu Casting-Flaute

Betrachtet man das Bewerberverfahren in Bremen, hat kaum mehr jemand Interesse an der RTL-Show.

von Ankea Janßen

23. August 2019, 18:41 Uhr

Bremen/Hamburg | "Deutschland sucht den Superstar"-Juror Dieter Bohlen hat ein Hühnchen mit der Presse zu rupfen: "Jetzt muss der Dieter euch aber mal die Leviten lesen", kündigt er in einem Video auf seinem Instagram-Account an. Der Grund: Beim offenen Casting in Bremen gab es kaum Bewerber. Gerade mal 20 Leute sollen sich laut "Weser Kurier" der Jury vorgestellt haben.

Viele Online-Bewerbungen

Steht die Castingshow, die mittlerweile in die 17. Staffel geht, etwa vor dem Aus? "Nur weil in Bremen nur 20 Leute da waren – das ist völlig egal", stellt Bohlen in seinem Video klar. "Fakten sind: Dieses Jahr haben sich doppelt so viele Kandidaten beworben, die kommen aber alle übers Internet...und diese viralen Dinger, nicht mehr so wie früher, dass die auf die Plätze kommen ", zählt er auf und lehnt dabei lässig an einem Baum.







Außerdem fügt er hinzu: "DSDS ist die erfolgreichste Castingshow, wir haben The Voice und alles weggeballert im letzten Jahr." Schließlich beendet er seine kurze Klarstellung mit: "Presse, Hirn einschalten, Dieter fragen!"