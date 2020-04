Im US-Bundesstaat New York : Dank an Helfer in Corona-Krise: Niagarafälle leuchten blau

Die Coronakrise hat besonders den US-Bundesstaat New York hart getroffen.

von dpa

10. April 2020, 19:47 Uhr

New York | Als Dank an die zahlreichen Helfer in der Corona-Krise hat der US-Bundesstaat New York die Niagarafälle blau angestrahlt. Neben den Wasserfällen an der Grenze zu Kanada leuchteten auch eine Reihe von Gebäuden in dem Staat blau, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Freitag.

New York ist mit Hunderten Toten pro Tag besonders stark von der Corona-Krise betroffen. Tausende Angestellte nicht nur im medizinischen Bereich arbeiten dort täglich unter erhöhtem Risiko der Ansteckung durch das Virus, um Kranke zu behandeln oder die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.