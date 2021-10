Unglück in Moskau : Darsteller stirbt während Aufführung im Bolschoi Theater

Bei einer Opernaufführung in Moskau wird ein Darsteller von einem Teil des Bühnenbilds erdrückt. Zuschauer halten das Unglück zunächst für einen Bestandteil der Inszenierung.

Moskva | Bei einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau ist ein Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden. Der 37-Jährige sei bei einem Wechsel des Bühnenbilds tödlich verunglückt, bestätigte die Pressestelle des Theaters Schilderungen von Zuschauern in sozialen Netzwerken. Ermittler seien im Theater im Einsatz, um de...

