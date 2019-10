Alle Auszeichnungen in der Übersicht : Das sind die Naturfotos des Jahres: Hauptsieger ist das geschockte Murmeltier

Auch deutsche Fotografen wurden beim Naturfotografie-Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" ausgezeichnet.

von Kim Patrick von Harling

17. Oktober 2019, 11:34 Uhr

London | Das "Naturhistorische Museum London" kürte "The Moment" von Yongqing Bao zum Naturfoto des Jahres 2019. Der Chinese fing eine Jagdszene zwischen einem tibetanischen Fuchs und einem Murmeltier ein. Die vermeintliche Beute ist sichtlich geschockt, mit weit aufgerissenem Mund und auf zwei Beinen laufend wirkt die Fotografie zum einen humorvoll, zum anderen zeigt sie den täglichen Kampf in der Natur:

Yongqing Bao





"Yongqing fing die Attacke ein – die Power des Jägers, der seine Zähne zeigt, die Angst der Beute, die Intensität von Leben und Tod, die in den Gesichtern der Protagonisten gezeichnet sind", begründet das "Natural History Museum", das jährlich den "Wildlife Photographer of The Year" auszeichnet, seine Wahl zum Naturfoto des Jahres.

Der Jugend-Hauptpreis ging an Cruz Erdmann für seine Aufnahme "Night Glow". Der Neuseeländer fotografierte während eines nächtlichen Tauchgangs in Indonesien das Farbenspiel eines Riffkalmars vor schwarzem Hintergrund:



Cruz Erdmann





Riffkalmare seien laut Jury Meister der Tarnung, Erdmann gelangen vier Aufnahmen des Tieres, bevor es in der Dunkelheit verschwand. Deutsche Fotografen erhielten ebenfalls Auszeichnungen: Daniel Kronauer in der Kategorie "Wirbellose Tiere", Ingo Arndt in der Kategorie "Säugetiere" und Stefan Christmann in der Kategorie "Portfolio" überzeugten die Jury. Eine Übersicht der prämierten Fotos:

Tiere in ihrer Umgebung: "Snow-Plateau Nomads "

Shangzhen Fan





Tier-Porträt: "Face of Deception"

Ripan Biswas





Amphibien und Reptilien: "Pondworld"

Manuel Plaickner





Vögel: "Land of the Eagle"

Audun Rikardsen





Wirbellose Tiere: "The Architectural Army"

Daniel Kronauer





Säugetiere: "The Equal Match"

Ingo Arndt





Pflanzen und Pilze: "Tapestry of Life"

Zorica Kovacevic





Unter Wasser: "The Garden of Eels"

David Doubilet





Städtische Tierwelt: "The Rat Pack"

Charlie Hamilton James





Landschaften: "Creation"

Luis Vilarino





Schwarz-weiß: "Snow Exposure"

Max Waugh





Tierwelt Fotojournalismus: "Another Barred Migrant"

Alejandro Prieto





Tierwelt Fotojournalismus, Story Award: "Sacred No More "

Jasper Doest





Rising Star, Portfolio: "Frozen Moment"

Jérémie Villet





Portfolio: "The Art of Conception"

Stefan Christmann