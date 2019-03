Große Anteilnahme : "Über die Regenbogenbrücke gegangen": Tamme Hankens Pferd ist tot

Er war zu Lebzeiten von Tamme Hanke ("Der XXL-Ostfriese") sein treuer Begleiter, nun ist auch Pferd "Jumper" gestorben.

von Maximilian Matthies

22. März 2019, 11:07 Uhr

Filsum | "Er ist auf dem Weg zu seinem Seelenverwandten Tamme" – mit rührenden Worten verabschiedet sich Carmen Hanken von "Jumper", dem Pferd ihres verstorbenen Ehemanns Tamme Hanken. Die traurige Nachricht übermittelte die Witwe des berühmten "Knochenbrechers" aus Filsum ("Der XXL-Ostfriese") über die Facebook-Seite des Hanken-Hofs.

dpa/Carmen Jaspersen

"Jumper ist heute über die Regenbogenbrücke gegangen", schreibt Carmen Hanken. Ihren Abschiedsworten ist zu entnehmen, dass das Pferd offenbar eingeschläfert werden musste, sie habe "eine schwere Entscheidung für mich und für alle Deine Fans, zu Hause und in vielen Teilen Deutschlands fällen“ müssen. „Du hattest es zum Schluss nicht verdient, leiden zu müssen. Du wolltest nicht kämpfen, das habe ich, das haben wir respektiert.“

Reaktionen der Fangemeinde

Carmen Hanken erinnert sich an die Ankunft von "Jumper" auf dem Pferdehof in Filsum und seine Lebensgeschichte. „Wir haben eine sehr große Persönlichkeit kennengelernt, mit festem Charakter, der durchaus auch viele Ecken und Kanten hatte, stur wie ein Esel, aber auch sanft wie ein Engel sein konnte“, schreibt sie.

Die Fangemeinde der Hankens ist auch zwei Jahre nach dem Tod des berühmten Pferdeflüsterers aus dem Fernsehen nicht kleiner geworden. Das zeigt auch die große Anteilnahme am Ableben von "Jumper". In den tausenden Facebook-Kommentaren heißt es etwa: "Da sind zwei gute Freunde endlich wieder vereint. Tamme und Jumper reiten jetzt durch die Ewigkeit". Die Fans trauen mit Carmen Hanken und ihrer Familie: "Dir liebe Carmen, ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.. und wenn du das nächste Mal Donnergrollen hörst, dann weisst du, Tamme und Jumper galoppieren durch die Zeit", schreibt einer.

Tamme Hanken galt als einer der weltbesten Pferde-Chiropraktiker – er war im Oktober 2016 im Alter von 56 Jahren an Herzversagen gestorben. Nach seinem Tod sendete der "Norddeutsche Rundfunk" eine Reihe von Beiträgen mit dem "XXl-Ostfriesen" erneut. Seine Witwe führt seitdem berühmten Pferdehof weiter, die Familie hilft weiterhin Pferde und Hunden, die mit ihren Leiden nach Filsum kommen.