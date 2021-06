Nach Zwangslandung in Belarus : Deutsch-russischer Streit im Flugverkehr – mehrere Flüge storniert

Zeitweilige musste die Lufthansa wegen fehlender Genehmigungen aus Moskau mehrere Flüge annullieren. Berlin reagierte prompt mit Verboten für russische Linien.

Berlin | Fehlende Fluggenehmigungen im deutsch- russischen Luftverkehr haben zu Stornierungen mehrerer Reisen in beiden Ländern geführt. Für Flüge der Lufthansa sei von der zuständigen russischen Behörde keine rechtzeitige Genehmigung erfolgt, teilte das Bundesverkehrsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Deswegen habe auch das Luftfahrt-Bundesamt keine weite...

