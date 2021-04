Kontrolle jedoch schwierig : Deutsche Bahn: Harte Strafen und Verbote für Maskenverweigerer in Zügen

Die Deutsche Bahn verhängt Verbote für Maskenverweigerer und untersagt den Betroffenen sogar das Betreten von Bahnhöfen.

Berlin | Die Deutsche Bahn hat zum ersten Mal Verbote gegen Personen ausgesprochen, die sich konsequent weigern die geltende Maskenpflicht in den Zügen einzuhalten. Die Betroffenen dürfen nun nicht mehr in die Züge noch generell Bahnhöfe betreten, das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der "Welt am Sonntag". Die Verbote sollen demnach für sechs Monate ge...

