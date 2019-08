Ermittlungen gegen Projektleiter : Heftige Vorwürfe: Wurden deutsche Teenager in Rumänien "versklavt"?

Vorwürfe gegen ein bestimmtes Umerziehungsprogramm gab es schon länger, jetzt haben sich die Behörden eingeschaltet.

von afp

27. August 2019, 21:44 Uhr

Viseu de Sus | Wegen der Misshandlung deutscher Kinder und Jugendlicher in einem Sozialprogramm in Rumänien ermitteln die rumänischen Behörden gegen acht Verdächtige, darunter ein deutsches Paar. Acht Häuser wurden am Dienstag im Rahmen der Ermittlungen in Rumänien durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Bukarest mitteilte. Es geht demnach um den Vorwurf, dass deutsche Kinder und Teenager im Alter zwischen 12 und 18 Jahren zu "übermäßiger körperlicher Arbeit" in zahlreichen Haushalten gezwungen und "sklavenartig" behandelt worden seien.

Auch seien die Kinder und Jugendlichen in "erniedrigender und entwürdigender" Weise behandelt worden, lautet ein weiterer Vorwurf der Ermittler. Alle acht Verdächtigen hätten mit dem "Projekt Maramures" zu tun, einem "sogenannten Sozialprogramm", das nach der nordrumänischen Region benannt ist, in der die Organisation arbeitet. Festnahmen gab es demnach bisher nicht.

Gefördertes Programm für Schwererziehbare

Der Projekt werde von staatlichen Stellen in Deutschland finanziert und sei von einem der deutschen Verdächtigen gegründet und koordiniert worden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Das rumänische Arbeitsministerium habe die Genehmigung erteilt.

Das Projekt verspricht die "Rehabilitierung" von sozial auffälligen, schwierigen oder straffällig gewordenen Kindern und Teenagern mit Hilfe von Aktivitäten und mit psychologischer Unterstützung. Doch der Staatsanwaltschaft zufolge durften die Jugendlichen nicht zur Schule gehen oder ihre verschriebenen Medikamente nehmen. Sie hatten demnach keinen Kontakt zur Außenwelt und wurden zum Opfer "harter und brutaler Methoden einer sogenannten Umerziehung".

Genaue Zahl der Opfer unbekannt

Die Staatsanwaltschaft teilte nicht mit, wieviele Kinder betroffen seien. Auf der Homepage des "Projekts Maramures" ist aber von 61 Kindern seit der Gründung die Rede. Fast 20 Jugendliche könnten zur gleichen Zeit in einem abgelegenen Bauernhof und einem dutzend Gastfamilien untergebracht werden. In Deutschland, wo die Organisation in Potsdam eine Kontaktstelle hat, war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Die mutmaßlichen Misshandlungen sollen von 2014 bis August 2019 stattgefunden haben. Einige der Minderjährigen werden nun von rumänischen Sozialarbeitern der Region Maramures betreut. Misshandlungsvorwürfe gegen das Programm hatte es in rumänischen Medien bereits zuvor gegeben, doch war bisher nicht gegen das Projekt vorgegangen worden.