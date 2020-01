Umfrage : Keine Lust auf Scheine und Münzen: Deutsche wollen bargeldlos leben

Vor allem jungen Menschen fällt es leicht, auf Bargeld zu verzichten. Bereits kleine Beträge zahlen sie mit der Karte.

von afp

18. Januar 2020, 19:25 Uhr

Etwa jeder dritte Deutsche kann sich ein Leben ohne Bargeld vorstellen. 33,4 Prozent der Befragten äußerten in einer repräsentativen Umfrage des Instituts Innofact im Auftrag des Vergleichportals Verivox diese Ansicht. Besonders jüngere Menschen stehen der am Samstag von dem Portal t-online.de veröffentlichten Befragung zufolge Bezahlvorgängen ohne Münzen und Banknoten aufgeschlossen gegenüber. Bei älteren Menschen überwiegen dagegen die Vorbehalte.

Ältere Menschen bestehen noch auf's Bargeld

Unter den 18- bis 29-Jährigen gaben dem Bericht zufolge 46,1 Prozent der Befragten an, sie hätten kein Problem damit, künftig komplett auf Bargeld beim Bezahlen zu verzichten. Von den älteren Befragten im Alter von 50 bis 69 Jahren können sich dagegen nur 22,6 Prozent einen vollständigen Verzicht auf Bargeld vorstellen. In der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren sind es 38,5 Prozent.





Auch kleine Beträge werden mit EC-Karte gezahlt

Bereits heute neigen der Umfrage zufolge jüngere Menschen dazu, auch kleinere Beträge per EC- oder Kreditkarte oder mit einer Bezahl-App zu begleichen. 56 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren gab an, dass sie einen typischen Supermarkteinkauf im Wert von 20 Euro in der Regel elektronisch bezahlen. Von den 50- bis 69-Jährigen bezahlen hingegen 64 Prozent Beträge in dieser Größenordnung bar.

Für die Umfrage befragte Innofact 1000 Deutsche im Alter von 18 bis 69 Jahren.