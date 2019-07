Am Strand Playa de Palma : Deutscher Mallorca-Tourist unweit des Ballermanns ertrunken

Ein Deutscher ist auf Mallorca bei Baden gestorben. Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe des Ballermanns.

von Christian Ströhl

22. Juli 2019, 09:05 Uhr

Palma de Mallorca | Ein deutscher Tourist ist am Samstag an der beliebten Playa de Palma beim Baden verunglückt und ertrunken. Der Strand liegt in unmittelbarer Nähe des berühmten "Ballermann 6".



Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, trieb der 39-Jährige gegen 17 Uhr leblos an der Wasseroberfläche. Ein Rettungsschwimmer des Strandabschnittes versuchte den Mann wiederzubeleben – vergeblich. Auch Beamte der Ortspolizei von Palma waren am Unfallort.

Voraussichtlich am Montag soll die Leiche des Deutschen untersucht werden. Die Autopsie soll Aufschluss über die genauen Todesumstände geben. Aus welcher Region in Deutschland das Opfer stammte, wurde zunächst nicht bekannt.