Kriegsrelikt geborgen : Deutscher stirbt bei Bombenexplosion in Österreich

Ein deutscher Urlauber hatte am Donnerstag eine Weltkriegsbombe in einem See in Österreich geborgen und an Land gebracht. Am Freitagvormittag war der 59-Jährige tot.

Steindorf am Ossiacher See | Bei der Explosion eines Kriegsrelikts an einem Badesee in Österreich ist ein 59-Jähriger gestorben. Der Mann habe das Objekt offenbar am Donnerstag aus dem Ossiacher See in Kärnten geborgen und ans Ufer gelegt, teilte die Polizei am Freitag nach Angaben der österreichischen Presse-Agentur APA mit. Als der Mann am Freitagvormittag in Steindorf mit dem ...

