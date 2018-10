Gustav Gerneth : 113 Jahre: Deutschlands wohl ältester Mann feiert Geburtstag

Der gelernte Maschinist Gustav Gerneth wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren.

von dpa

15. Oktober 2018, 18:01 Uhr

Havelberg | Deutschlands wohl ältester Mann hat am Montag seinen 113. Geburtstag gefeiert. Gustav Gerneth sei gesund und geistig fit, sagte der Bürgermeister von Havelberg, Bernd Poloski. In der Stadt im Norden Sachsen-Anhalts lebt der Jubilar nach wie vor in seiner eigenen Wohnung. Er werde von seinen Enkeln und Urenkeln umsorgt, sagte Poloski, der Gerneth am Montag persönlich gratulierte. Neben den Glückwünschen des Ministerpräsidenten und des Landrates überreichte der Bürgermeister einen großen Blumenstrauß und einen Präsentkorb.

Bei ihrer kurzen Unterhaltung sei es auch um aktuelle Themen gegangen, sagte Poloski – etwa über das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft am Wochenende gegen die Niederlande. "Das hat Herr Gerneth gesehen und seine Kommentare dazu abgegeben."

Der 113-Jährige habe großen Lebensmut und sei ungeheuer optimistisch, auch seinen 114. Geburtstag zu erleben. "Zum Abschied hat er gesagt, wir sehen uns zu meinem Geburtstag im nächsten Jahr wieder", berichtete Poloski. Gerneth ist gelernter Maschinist und wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren.