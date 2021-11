Schauspielerin : Diane Kruger: Deutschland bleibt meine Heimat

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Auch wenn sie in New York lebt und in Hollywood Karriere gemacht hat, hat Diane Kruger nicht vergessen, wo ihre Wurzeln sind.

Berlin | Die Schauspielerin Diane Kruger (45) hat auch nach vielen Jahren im Ausland noch eine emotionale Verbindung zu Deutschland. „Für mich bleibt das nach wie vor meine Heimat“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Ihre Wurzeln seien in Deutschland. „Und ich will natürlich auch, dass meine Tochter damit aufwächst.“ Sie spreche mit ihr zum ...

